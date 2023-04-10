خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.. سهلة ومجانية

يمكن بطريقة سهلة ومبسطة إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة من منزلك مجانًا وبدون أي تكلفة، كل ما يمكنك فعله هو الدخول على موقع النيابة العامة واتباع عدد من الخطوات المبسطة التي تنتهي بإجراء الاستعلام عن مخالفات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

وعن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة من داخل منزلك، يمكنك اتباع عدد من الخطوات؛ الأولى تتمثل في الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عن طريق الدخول على موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط .

أما عن الخطوة الثانية لإجراء الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة تتمثل في الضغط على أيقونة الاستعلامات، والخطوة التالية تكون من خلال تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

أما عن الخطوة التالية، فإن ذلك يتم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وتقوم بعدها بكتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

المخالفات فى قانون المرور الجديد

حدد قانون المرور الجديد عدة مخالفات، حيث تترواح قيمة مخالفة تعمد السير عكس الاتجاه ما بين 1000 إلى 3000 جنيه، وتصل للحبس، كما تراوح قيمة مخالفة السير دون رخصة قيادة ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

أما عن قيمة مخالفة السير دون رخصة تسيير ما بين 1000 إلى 3000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها، كما تصل قيمة مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها لـ1500 جنيه مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح فيها.

وحدد قانون المرور الجديد غرامة مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية لـ1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر، ولا يجوز التصالح فيها، كما تتراوح غرامة مخالفة تغيير لون اللوحات المعدنية ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

وفيما يتعلق بغرامة مخالفة انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها، كما تتراوح غرامة مخالفة انتهاء إيصال رخصة القيادة ما بين 1000 إلى 2000 جنيه ويجوز التصالح فيها، وتتراوح قيمة غرامة المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير ما بين 1000 إلى 2000 جنيه ولا يجوزالتصالح عليها.