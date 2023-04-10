خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال موقع النيابة

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من أكثر ما يهم مالكي السيارات ويسيرون على الطرق السريعة والعامة، ويتعرضون للمخالفات المرورية من قبل الردارات، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما يخص خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة حتى ينجح المواطن في معرفة المخالفات ويمكنه التظلم عليها.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.. 6 خطوات سهلة

أتاح موقع النيابة العامة التي يوجد بداخله تبويب خدمات نيابات المرور فرصة هائلة أمام قائدي السيارات للتسهيل والتيسير عليهم، لمعرفة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال الموقع بالضغط هنا

أولا: علي مالك السيارة اختيار خدمات نيابات المرور، ثم يظهر أمام صاحب السيارة العديد من الاختيارات، و منها: «الاستعلامات - التصالح الفوري - الدفع - التظلمات»

ثانيًا: علي مالك السيارة اختيار خدمة الاستعلامات، ثم الضغط على «استمرار».

رابعًا: يظهر أمام مالك السيارة اختياران، و هما: «مخالفات رخص المركبات - مخالفات رخص القيادة».

خامسًا: علي مالك السيارة اختيار مخالفات رخص المركبات، ثم الضغط على «استمرار».يظهر أمام مالك السيارة اختيارات: «حروف وأرقام» و«أرقام فقط» والتي تخص لوحة السيارة، ثم إدخال رقم الرخصة.

سادسًا: علي مالك السيارة اختيار إجمالي المخالفات والانتظار لحين التحميل ومعرفة مجموع المخالفات الصادرة.

المخالفات والعقوبات المرورية

وورد في ​لائحة المخالفات والعقوبات المرورية بالمادة 78 إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون . وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .