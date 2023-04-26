وزيرة الثقافة توجه بإقامة أنشطة مختلفة للمرأة السيناوية في عدة مجالات

أجرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جولة تفقدية بقرية شهداء الروضة بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، وذلك ضمن فعاليات المشاركة باحتفالات أعياد تحرير سيناء، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

رحلات لأطفال قرية شهداء الروضة للمشروعات القومية والمعالم الأثرية

ووجهت الوزيرة بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لأهالي قرية شهداء الروضة والقرى المحيطة بها، وتسيير عدد من قوافل المكتبات المتنقلة للقرية، وتزويد مكتبات المدارس بمجموعة متنوعة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، وتنظيم مسابقات لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمجالات الثقافية و الفنية المتعددة، وإقامة فعاليات مرتبطة بأنشطة المرأة السيناوية في مجالات الحرف البيئية والتراثية، وغيرها.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة نظمت عددا من الرحلات لأبناء قرية شهداء الروضة ضمن المبادرة الرئاسية أهل مصر، حيث زاروا عددا من المشروعات القومية والمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والمحافظات.

وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف رحلات أهل مصر ليس فقط لأطفال قرية شهداء الروضة بل ستمتد لتشمل كثيرا من قرى شمال سيناء لإكسابهم الوعي بإنجاز ات الوطن، وتعميق قيم الانتماء إليه.