مراسل «إكسترا نيوز» يوضح الإجراءات اللازمة للعبور من السودان

قال هشام عبدالتواب، مراسل قناة «اكسترا نيوز» من معبر أرقين البري، إنه يجب على المسافرين الذين يأتون إلى معبر أرقين البري، حمل وثيقة السفر إذ كانوا غير مصريين، وجواز لو كانوا مصريين، وتعمل القنصلية المصرية في الخرطوم وأيضا القنصلية في بورسودان والمكتب القنصلي في مدينة وادي حلفا التي تبعد حوالي 60 كيلو متر من معبر أرقين البري، على التنسيق مع الجميع.

الإجراءات والأوراق المطلوبة

وأضاف «عبدالتواب»، خلال لقائه على قناة «اكسترا نيوز»، أنه يمكن لأي شخص التنسيق مع القنصليات المصرية الموجودة في السودان في حالة فقدان جواز سفره أو يحتاج لتجديد تأشيرته أو إصدار تأشيرة جديدة، مؤكدًا على ضرورة استكمال الأوراق المطلوبة قبل المجئ إلى معبر أرقين البري والتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصليات من قبل، وذلك بهدف تسهيل اجراءات الدخول للمعبر، ومن ثم الوجهة التي تليه.

التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية

وأكد، على أهمية التواصل والتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصليات والمؤسسات المعنية من أجل تأمين المسارات كون عدد كبير من المصريين المتواجدين في السودان يشغلون أماكن متفرقة بها، فهناك بعض المناطق التي تشهد اشتباكات وأخرى هادئة.

وتابع، أن عدد كبير من الأشخاص الذين يمرون بمعبر أرقين البري من السودانين، إذ أنهم يمثلون النسبة الأكبر من العابرين، كما أن هناك حوالي أكثر من 10 آلاف نجحوا في الوصول إلى معبر أرقين، بينما معبر قسطل حوالي 1200 شخص.