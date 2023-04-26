«الأرصاد» تحذّر من التقلبات الجوية وطقس يوم الخميس: لا تخففوا الملابس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار التقلبات الجوية حتى الخميس 27 أبريل، حيث ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 33 درجة مئوية، ثم تعود للانخفاض مرة أخرى بداية من الجمعة، وهو ما يشهده فصل الربيع بشكل دائم في كل عام من استمرار تقلبات الطقس في مختلف المدن والمحافظات.

ويأتي ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية التي تستمر على مدار الساعات المقبلة ويوم الخميس، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، إلى جانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، وفق عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم.

التقلبات الجوية تسيطر على البلاد

وقالت غانم، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إنّه بداية من مساء الخميس تنخفض درجات الحرارة حتى الأحد المقبل، بقيم تتراوح بين 6 إلى 7 درجات، وتعود الأمطار مرة أخرى على معظم المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون منخفضة إلى متوسطة ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وحذّرت غانم، من تخفيف الملابس في تلك الفترة حتى لا يتعرض المواطنين لنزلات البرد بسبب التقلبات الجوية.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.