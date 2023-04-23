نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني 2023

يترقب طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحانات نهاية العام مباشرة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا نماذج امتحانات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني 2023.

ونرصد لكم في السطور التالية، نماذج امتحانات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني وجدول امتحانات نهاية العام وفق ما تم اعتماده ونشره، إذ يمكن الوصول إلى نماذج امتحانات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التي توفر نماذج امتحانات للمواد التي يدرسها الطلاب من عربي وعلوم وإنجليزي ورياضيات ودراسات اجتماعية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني 2023

10 أيام تبقت على موعد انطلاق امتحانات نهاية التيرم الثاني للصف الرابع الابتدائي التي تختم العام الدراسي الجاري 2022-2023، وتبدأ من الخميس 4 مايو 2023.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة

- يوم الخميس 4 مايو 2023

اللغة العربية والخط والإملاء زمن الإجابة ساعتين ونصف وتخصص 20 دقيقة إملاء

التربية الدينية وزمن الإجابة ساعة ونصف.

- يوم السبت 6 مايو 2023

العلوم زمن الإجابة ساعة ونصف

وتكنولوجيا المعلومات زمن الإجابة ساعة ونصف

- يوم الأحد 7 مايو 2023

اللغة الأجنبية زمن الإجابة ساعة ونصف

دراسات اجتماعية زمن الإجابة ساعة ونصف

- يوم الإثنين 8 مايو 2023

الرياضيات زمن الإجابة ساعة ونصف

المهارات المهنية زمن الإجابة ساعة ونصف

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني بمحافظة الجيزة

- السبت 6 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف

امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف

- الأحد 7 مايو 2023

امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف

امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف

- الاثنين 8 مايو 2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف

امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف

- الثلاثاء 9 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف

- الأربعاء 10 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.