نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني 2023
كتب:
محمد عيسى
09:30 م | الأحد 23 أبريل 2023
امتحانات - أرشيفية
يترقب طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحانات نهاية العام مباشرة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا نماذج امتحانات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني 2023.
ونرصد لكم في السطور التالية، نماذج امتحانات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني وجدول امتحانات نهاية العام وفق ما تم اعتماده ونشره، إذ يمكن الوصول إلى نماذج امتحانات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التي توفر نماذج امتحانات للمواد التي يدرسها الطلاب من عربي وعلوم وإنجليزي ورياضيات ودراسات اجتماعية.
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني 2023
10 أيام تبقت على موعد انطلاق امتحانات نهاية التيرم الثاني للصف الرابع الابتدائي التي تختم العام الدراسي الجاري 2022-2023، وتبدأ من الخميس 4 مايو 2023.
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة
- يوم الخميس 4 مايو 2023
اللغة العربية والخط والإملاء زمن الإجابة ساعتين ونصف وتخصص 20 دقيقة إملاء
التربية الدينية وزمن الإجابة ساعة ونصف.
- يوم السبت 6 مايو 2023
العلوم زمن الإجابة ساعة ونصف
وتكنولوجيا المعلومات زمن الإجابة ساعة ونصف
- يوم الأحد 7 مايو 2023
اللغة الأجنبية زمن الإجابة ساعة ونصف
دراسات اجتماعية زمن الإجابة ساعة ونصف
- يوم الإثنين 8 مايو 2023
الرياضيات زمن الإجابة ساعة ونصف
المهارات المهنية زمن الإجابة ساعة ونصف
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني بمحافظة الجيزة
- السبت 6 مايو 2023
امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف
امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف
- الأحد 7 مايو 2023
امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف
امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف
- الاثنين 8 مايو 2023
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف
امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف
- الثلاثاء 9 مايو 2023
امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف
- الأربعاء 10 مايو 2023
امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.