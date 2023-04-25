جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المحافظات.. تبدأ 2 مايو

أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المحافظات، حيث من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة وتستمر لنحو 5 أيام بحسب جدول كل محافظة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في المحافظات

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في المحافظات، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من التلاميذ وأولياء أمورهم.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في القاهرة

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في محافظة القاهرة كالتالي:

- يوم الخميس 4 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء زمن الإجابة ساعتين ونصف، و20 دقيقة للإملاء، والتربية الدينية وزمن الإجابة ساعة ونصف.

- يوم السبت 6 مايو: العلوم زمن الإجابة ساعة ونصف، وتكنولوجيا المعلومات زمن الإجابة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 7 مايو: اللغة الأجنبية زمن الإجابة ساعة ونصف، ودراسات اجتماعية زمن الإجابة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 8 مايو: الرياضيات زمن الإجابة ساعة ونصف، والمهارات المهنية زمن الإجابة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في الجيزة

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في محافظة الجيزة كالآتي:

- السبت 6 مايو: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 7 مايو: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 8 مايو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

- الثلاثاء 9 مايو: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

- الأربعاء 10 مايو: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

جاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في سوهاج

- الثلاثاء 2 مايو: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 حتى 10:30 صباحًا، وامتحان التربية الدينية من الساعة 10:45 حتى 12:15 مساءً.

- السبت 6 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا، وامتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:45 حتى 11:15 صباحا.

- الاثنين 8 مايو: امتحان العلوم من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا، وامتحان المهارات المهنية من الساعة 9:45 حتى 11:15 صباحا.

- الأربعاء 10 مايو: امتحان الرياضيات من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا، وامتحان الـ ict من الساعة 9:45 حتى 11:15 صباحا.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في أسيوط

- السبت 6 مايو: امتحان مادة اللغة العربية.

- الاثنين 8 مايو: امتحان مادتي لغة إنجليزية وتربية دينية.

- الأربعاء 10 مايو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- السبت 13 مايو: امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية.

- الاثنين 15 مايو: امتحان مادة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في المنيا

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في الأقصر

- السبت 6 مايو: مادة اللغة العربية زمن الامتحان ساعة ونصف.

- الاثنين 8 مايو: مادة العلوم زمن الامتحان ساعة ونصف - ومهارات مهنية.

- الأربعاء 10 مايو: مادة الرياضيات زمن الامتحان ساعة ونصف.

- السبت 13 مايو: مادة اللغة الأجنبية زمن الامتحان ساعة ونصف، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ساعة ونصف.

- الاثنين 15 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية، زمن الامتحان ساعة ونصف، ومادة التربية الدينية ساعة ونصف.