توريد القمح في أسيوط.. استلام 807 أطنان وتخصيص غرفة عمليات للشكاوى

يواصل المزارعون أعمال توريد القمح في أسيوط، بمختلف المواقع التخزينة التي بلغت 28 شونة وهنجرًا وصومعة، موزعة على مختلف المراكز والمدن بالمحافظة، وبلغت الكميات التي جرى استلامها منذ بداية التوريد حتى اليوم 807 أطنان و335 كيلو قمح.

غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح

وبالنسبة لأعمال توريد القمح في أسيوط، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه هناك متابعة مستمرة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، والاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، وتلقي تقارير يومية لغرفة العمليات الرئيسية المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، مؤكدًا انتظام أعمال التوريد بجميع المواقع دون وجود أي عقبات أو مشكلات تواجه الموردين، مشيرًا إلى أنّ غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظ،ة تتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088).

انتظام توريد القمح بالمحافظة

وأشار الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، في تصريحات له، إلى استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة، إذ جرى حصاد ما يقرب من 22 ألفًا و500 فدان حتى الآن، فضلًا عن توريد 12 طنًا و900 كليو بشون البنك الزراعي المصري، وتوريد 208 أطنان و987 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، وتوريد 585 طنًا و448 كيلو للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 807 أطنان و335 كجم قمح.