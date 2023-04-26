محافظ الفيوم يتابع أعمال موسم حصاد القمح

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال حصاد القمح المحلي لعام 2023، وذلك في أحد الحقول الزراعية بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتورة هيام محجوب رئيس قسم المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، والدكتور أحمد على زين العابدين رئيس الفريق العلمي للحملة القومية لمحصول القمح بالفيوم، التابع لمركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الحصاد يوم عيد للمزارع المصري

أعرب محافظ الفيوم، خلال تفقده لأحد حقول القمح، عن سعادته البالغة لمشاركة الفلاحين فرحتهم بحصاد محصول القمح، مشيراً إلى أنّ يوم الحصاد هو يوم عيد للمزارع المصري، مؤكدًا أنّ الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث يدخل القمح في صناعة الخبز والعديد من الصناعات الأخري، لافتًا إلى أنّ وزارة الزراعة تعمل جاهدةً على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة، ما يوفر في مياه الري ويحسن الجودة ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.

وأشار المحافظ، إلى أنّ الدولة بجميع أجهزتها لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنّ مصر لديها خطة مستقبلية وسياسة ثابتة بالتوسع في زيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

توريد أكبر كمية للصوامع

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري، ونقابة الزراعيين بالفيوم، في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والري بما لا يضر بالمحصول، ويساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون حتى لا ندخل في مرحلة احتياج.

وأشار إلى أنّ مديرية الزراعة، وفرت للمزارعين سلالات القمح التي تتناسب مع مناخ المحافظة وتتميز بإنتاجية عالية، كما تم تزويدهم بالسماد اللازم.

توريد القمح بأسعار مناسبة

وأوضح المحافظ، أنّ الدولة المصرية اتخذت إجراءات عملية لتوريد القمح من المزارعين بالسعر المناسب هذا العام، مؤكدًا على الاستفادة من الدروس المستفادة من العام الماضي، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لتجنب الممارسات الخاطئة، لتكون ركيزة للاستعداد للعام المقبل.

ولفت إلى أنّ التحضير لهذا العام قام على عدة محاور منها، الربط بين مديريتي الزراعة والرى، وحصر المساحات المستهدفة بزراعة القمح بشتى زمامات المحافظة، من خلال تشكيل اللجان لحصر المساحات فعليًا على أرض الواقع، والتأكد منها من خلال خرائط الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، مع أحكام الرقابة والسيطرة على تداول الأقماح بالتنسيق بين الجهات المعنية.

172 ألفًا و933 فدان قمح بالفيوم

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنّ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم وفقاً لإحصاءات مديرية الزراعة بلغت نحو 172 ألفًا و933 فدانًا، بواقع 31 ألفًا و696 فدانًا بمركز الفيوم، و20 ألفًا و269 فدانًا بمركز سنورس، و32 ألفًا و177 فدانًا بمركز طامية، و36 ألفًا و410 فدانين بمركز إطسا، وبمركز أبشواي 9 آلاف و42 فدانًا، وفء مركز يوسف الصديق 24 ألفًا و234 فدانًا، وبأراضي الإصلاح الزراعي 17 ألفًا و143 فدانًا، وبأراضي عدد من الهيئات 1962 فداناً.

وأضاف، أنّ السلالات التى تم زراعتها هذا العام هي، مصر (1) ومصر (2)، وجيزة (171)، ووسخا (95)، وجميزة (11)، وجميزة (12)، وسدس (14)، وبني سويف (5)، وبني سويف (7)، مؤكداً أنّ محصول العام الحالي مُبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظراً لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الإنتاجية المحصولية.