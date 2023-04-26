انطلاق موسم حصاد وتوريد القمح في بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موسم حصاد وتوريد الأقماح المحلية للموسم الشتوي 2022/2023 داخل أحد حقول القمح بمركز ناصر، وذلك بحضور المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

محافظ بني سويف يقدم التهنئة للمزارعين

وتفقد المحافظ، أعمال حصاد القمح خلال تجوله بأحد الحقول الإرشادية والبالغ مساحته 15 فدانًا، بعزبة علي حسيب التابعة لقرية كوم أبو خلاد، إذ قدم المحافظ، التهنئة والشكر للمزارعين بمناسبة بدء موسم الحصاد، وما قدموه خلال الموسم الماضي.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أنّ العام الماضي شهد توريد كميات أعلى من المستهدفة بنسبة 101%، متمنيًا أنّ يكون هذا الموسم خير وبركة ونماء على مزارعي مصر، منوهًا أنّ الدولة بمؤسساتها وأجهزتها، لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول وتسلم المستحقات المالية.

محافظ بني سويف يجري حوارًا مع المزارعين

وحرص المحافظ على فتح باب الحوار مع عدد من المزارعين داخل السرادق المقام بالحقل، مؤكدا لهم أنّ الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية خاصة في ظل الظروف الحالية سواء على المستوى الدولي والصراعات والحروب بين بعض دول العالم، أو المستوى الإقليمي ودول الجوار.

وشدد على ضرورة التضافر من الجميع لعبور أي أزمات أو التغلب على أية تحديات للتغلب على الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، وهو ما يعتمد في الأساس على وعي ووطنية المزارعين، وتوريدهم أكبر كميات للصوامع والشون الحكومية.