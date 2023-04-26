تحذير من حدوث تقلبات جوية في طقس المحافظات غدا.. سقوط أمطار بنسبة 40%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود تقلبات جوية في طقس المحافظات خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد سقوط أمطار على بعض المناطق، مع طقس مائل إلى البرودة ليلًا وتكّون الشبورة المائية بالإضافة إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، لا سيما محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.

تقلبات جوية في طقس المحافظات

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ هناك تقلبات جوية في طقس المحافظات، إذ تشهد البلاد غدًا الخميس، سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 40%، وذلك على محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح»، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

سقوط أمطار على المحافظات

وتشهد المحافظات يوم الجمعة والسبت المقبلين، استمرار سقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وتمتد حتى محافظات شمال الوجه البحري، فيما تنشط الرياح على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى.

وأوضح البيان أيضًا، وجود فرص لسقوط الأمطار يوم الأحد المقبل على محافظات السواحل الشمالية الشرقية، وهي «بورسعيد، السويس»، وتنعدم على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وتنشط الرياح في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن طقس الاثنين المقبل، تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مختلف المحافظات مع تكّون الشبورة المائية الكثيفة التي حذرت منها الأرصاد الجوية، نظرًا لحجب الرؤية الأفقية.