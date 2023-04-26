وزيرة الثقافة تشارك في احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم، في احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ولفيف من المسئولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من السادة النواب.

واستقبل محافظ شمال سيناء الوزراء عقب وصولهم صباح اليوم بقرية شهداء الروضة حيث تفقد الوزراء مركز شباب شهداء الروضة، وشاركوا في إطلاق قافلة «السعادة»، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب المشاركة في ماراثون الرياضة من أجل التنمية ومبادرتي «أنت الأغلى وساند».

ووفقا لبيان صحفي، قدم وزراء الثقافة الشباب والرياضة والتضامن والتنمية المحلية التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء تلك الذكرى العريقة التي استعادت مصر فيها أرض الفيروز ورمز السلام سيناء بعزيمة وقوة رجالها من القوات المسلحة المصرية وإرادة وحكمة قادتها، متمنين أن يعيد الله الأيام على مصر وقياداتها وشعبها بالخير والأمن والأمان.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن وجود هذا العدد من الوزراء والمسئولين اليوم على أرض سيناء الغالية، يعكس إصرار الدولة المصرية على مجابهة الإرهاب بالتنمية الشاملة المقدمة لأهالينا في سيناء بمختلف المجالات، وبينها المحور المعرفي الثقافي لبناء أجيال تُدرك قيمة الوطن وتؤصل قيم الانتماء والاعتزاز بمقدراته.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بالعيد القومي لسيناء، ومشاركة الوزارة من خلال الإدارات المركزية المختلفة بتنفيذ باقة من المشروعات والبرامج في مراكز شباب سيناء، وافتتاح أعمال التطوير التي لحقت بعدد من مراكز شباب المحافظة، ومعاينة الأنشطة المقامة بها على أرض الواقع.

أشرف صبحي: القيادة السياسية تضع التنمية الشاملة لسيناء عنوان المرحلة

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن سيناء تشهد تطوراً وتنميةً شاملةً في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي بالغ الاهتمام بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، مبيناً أنه بفضل الله ورؤية القيادة السياسية الحكيمة استطاعت مصر التصدي لخطر الإرهاب الأسود الذي كان يمثل التحدي الأكبر في سيناء، وأن الدولة مستمرة في مواجهة تلك الظاهرة للقضاء عليها.