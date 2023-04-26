فرصة عمل جديدة في وزارة الشباب والرياضة.. تعرف على الشروط

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، اليوم، عن توفر فرصة عمل جديدة في وزارة الشباب والرياضة وهي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، موضحة شروط ومواعيد التقدم إلى الوظيفة.

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم وموضح به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية (للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة).

• صورة من تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة (2020 /2021 /2022) معتمد ومختوم (للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة).

• إفادة قانونية بعدم الإحالة لأي من المحاكم التأديبية أو الجنائية أو الإيقاف عن العمل معتمدة ومختومة من الشئون القانونية (للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة).

• الخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها وبيان بالعلاوات التشجيعية معتمد ومختوم (للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة).

• بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك وأية بيانات يرى المتقدم إضافتها.

• اقتراحات تطوير العمل بالوظيفة المطلوب شغلها طبقا لقرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.

• خطابات الشكر والتقدير إن وجدت.

• عدد (10) صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية على أن تقدم الأوراق من عدد (7) أصل + 6 صور طبق الأصل + عدد 2 CD متضمنة كافة المرفقات، على أن تكون مواعيد التقديم من اليوم 26 أبريل وحتى 26 مايو 2023

طريقة التقديم

طبقا لإعلان الوظيفة تُسلم المستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا على ان تقدم من أصل + 6 صور من المستندات المطوبة.