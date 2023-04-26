«تضامن كفر الشيخ»: تسليم مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ، في دعم (3900) أسرة على مدار أكثر من عشرة سنوات في جميع مراكز المحافظة العشر، وذلك من خلال تسليم مشروعات تمكين اقتصادي متنوعه مابين «بقالة، خضروات وفواكه، صالون حلاقة، بيع قطع غيار وإصلاح موتوسيكلات، وتروسيكلات، ملابس، أحذية، ورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش، أحذية وخردوات، مكواة بخار، ورشة تصنيع وبيع نجارة، مجمدات وخضروات، بيع وتغيير زيوت، خياطه وبيع ملابس ومفروشات»، وذلك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

تعاون يصب في مصلحة البسطاء

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ، وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

التنمية المستدامة وتعظيم دور المشروعات

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار «نعم للمشروعات الحرفية»، إذ تستقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفيذها للمحتاج على الوجه الذي يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات بين المحلات التجارية وورش النجارة والحياكة أو الحدادة، فضلًا عن توفير رؤوس المواشي لمن يرغب في ذلك.

وأوضح «شعبان» أنّ الهدف من توزيع المشروعات في كفر الشيخ التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ، التي تذلل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.