تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل جارتهما في سوهاج

أمرت الجهات المختصة بمركز البلينا في سوهاج، تجديد حبس شقيقين لمدة 15 يومًا، بتهمة إطلاق النار على جارتهما وشقيقتها، ما أدى إلى مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بإصابات بالغة، وخضوعها للرعاية الطبية بمستشفى سوهاج حتى الآن، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.

مقتل ربة منزل وإصابة شقيقتها بسبب خلافات الجيرة

ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة البلينا من مستشفى سوهاج الجامعى، باستقباله «أ. ع» 45 عامًا، ربة منزل جثة هامدة، إثر إصابتها بطلق ناري، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وشقيقتها «ن، ع» 40 عامًا، مُصابة بجرح قطعي، ومقيمتان بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وبالانتقال لموقع الحادث وسؤال المُصابة، قررت تعدي شخصين شقيقين، مقيمين بجوارها وشقيقتها، عليهما بالضرب وإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزة أحدهما، ما نتج عنه وفاة الأولى وإصابتها لخلافات الجيرة بينهم.

وكشفت تحريات وحدة البحث الجنائي، صحة الواقعة ووجود خلافات سابقة ومتكررة بين المتهمين والمجني عليهما وجرى ضبط المتهمين، وبحوزتهما السلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.

تجديد حبس المتهمين 15 يومًا

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد لهما 15 يومًا آخرين.