سعر أردب القمح.. 3 زيادات في عام واحد لتشجيع المزارعين على زيادة التوريد

أقر مجلس الوزراء المصري، 3 زيادات في عام واحد على سعر أردب القمح، وتحديدا منذ أبريل 2022 وحتى أبريل 2023 تشجيعا للمزارعين لزيادة معدلات توريد القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح المحلي.

سعر أردب القمح

وجاءت زيادات سعر أردب القمح، وفقا للمعلن من مجلس الوزراء بعدد 3 زيادات مقارنة بسعر الأردب العام الماضي وحتى الآن، كما يلي:

- 880 جنيها سعر توريد إردب القمح 2022.

- إقرار زيادة أولى على سعر توريد الأردب في 2023 ليصل إلى 1000 جنيه.

- إقرار زيادة ثانية في سعر توريد الأردب القمح ليصبح 1250 جنيها.

- إقرار زيادة ثالثة تشجيعا للمزراعين ليصبح 1500 جنيه وهو السعر المعمول به حاليا لدرجة نقاوة 23.5، و1475 جنيها سعر أردب القمح درجة نقاوة 23، و1450 جنيها سعر أردب القمح درجة نقاوة 22.5.

مستحقات المزارعين عن توريد الأقماح

ووفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنّ مستحقات المزارعين الموردين للقمح يتم صرفها خلال 48 ساعة فقط منذ بدء التوريد، ويتم التوريد في الصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، فضلا عن ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص حال احتياجها، وتبلغ الطاقة التخزينية للقمح حاليا 5.5 مليون طن.

نص قرار مجلس الوزراء حول سعر توريد القمح

تجدر الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 12 أبريل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أعلن خلاله إقرار حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين لموسم 2023، ليصبح سعر الأردب 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، موضحا أنّ الزيادة جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارع المصري على التوريد والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.