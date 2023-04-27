عمرو يوسف: فخور بكل خطوة في مشواري الفني.. ولم أقدم شيئا أندم عليه

عبر الفنان عمرو يوسف، عن فخره بمشواره الفني الذي بدأ بمسلسل «الدالي» عام 2007 مع النجم الراحل نور الشريف، حتى آخر الأعمال التي قدمها في موسم الدراما الرمضانية 2023، «الكتيبة 101»، قائلا: «مشوار طويل، خطوات بدأت قبل الدالي، حيث كنت أرغب فى دخول مجال التمثيل منذ عام 2000، واستغرق الأمر منى 7 سنوات، حتى قدمت تجربتي التمثيلية الأولى بين الحملات الإعلامية والتقديم التليفزيوني».

وأضاف عمرو يوسف في تصريحات لـ«الوطن»: «رحلة طويلة على مدار 23 عاما لم أقدم شيئا أندم عليه، وفخور وسعيد بكل عمل وكل خطوة، وكان الرفض أكثر من الموافقة وهو شيء سعيد به، لأننى مؤمن بالكيف أكثر من الكم، فلا أريد 100 فيلم في مسيرتي ولكن 10 أفلام كل منها علامة».

عمرو يوسف: قدمت أعمالا غيرت شكل الدراما

وتابع بطل مسلسل «الكتيبة 101»: «أنا فخور بالأعمال التي قدمتها، وأرى أنها أعمال مؤثرة ومختلفة، منها أعمال غيّرت شكل الدراما فى بعض الأوقات، على سبيل المثال مسلسل (طرف ثالث) حيث استخدمنا التصوير السينمائي في الدراما التليفزيونية للمرة الأولى، و(جراند أوتيل) الذي قلب الموازين، وتم تكريمي عنه من وزارة السياحة».