عمرو يوسف: لبلبة نجمة كبيرة.. وشغفها بالعمل درس لمن يبحث عن النجاح

أعرب الفنان عمرو يوسف، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة لبلبة في مسلسل الكتيبة 101 خلال موسم الدراما الرمضانية، قائلا إنّه استفاد من العمل معها على المستوى العملي والشخصي.

وأضاف يوسف لـ«الوطن»: «كانت المرة الأولى التى أعمل فيها مع لبلبة، والتي بدأت مشوارها الفني وهي طفلة منذ أكثر من 50 عاما، لكن الشغف الذي تدخل به (اللوكيشن) أقرب إلى شغف طفل أو ممثل مبتدئ يرغب في إثبات نفسه».

وتابع عمرو يوسف: «بعيدا عن أنّها نجمة كبيرة وممثلة قوية، استفدت من شغفها كدرس لأي شخص ينجح في الحفاظ عليه بعد كل سنوات العمل والأعمال والنجاحات والتكريمات، كما تعطي اقتراحات بسيطة ولكنها مؤثرة ولها معنى، استمتعت بالعمل معها وأحببتها أكثر بعد ما عملت معها».

عمرو يوسف: ميرنا نور الدين ممثلة محترفة وذكية.. واسمتعت بالعمل معها

كما شهد مسلسل الكتيبة 101 تعاونه الأول مع الفنانة ميرنا نور الدين، التي قدمت شخصية الدكتورة «آمنة» خلال الأحداث، قائلا: «الخط الذي جمعني بـ ميرنا من الخطوط المميزة في السيناريو والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وهاتفت الكاتب إياد صالح عندما كنت أقرأ السيناريو وسألته لماذا استغرقا وقتا طويلا حتى بدآ يقعان في حب بعضهما البعض، ولكن قال لى إنّ هذا ما كان يرغب فيه».

وتابع: «المرة الأولى التى أعمل فيها مع ميرنا نور الدين واستمتعت بالعمل معها للغاية، فهي ممثلة محترفة وذكية ولديها إحساس عالٍ».