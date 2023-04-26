خطوات دفع فاتورة المياه أونلاين 2023.. اعرف طرق السداد المختلفة

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دفع فاتورة المياه أونلاين 2023، تيسيرا على المواطنين والعملاء بالشركات المختلفة، من خلال عدة طرق، بدلا من الذهاب إلى مقار الشركات وتجنبا للزحام، لسداد المستحقات المقررة عليهم، تفاديا لتعرضهم للغرامة أو انقطاع المياه.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز خطوات دفع فاتورة المياة أونلاين 2023، وفقا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

خطوات دفع فاتورة المياة أونلاين 2023

وتأتي خطوات دفع فاتورة المياه أونلاين كما يلي:

- سداد فاتورة المياه أونلاين من خلال تطبيق على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وهواتف الأيفون على نظام IOS.

- سداد فاتورة المياه من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية المنتشرة بمختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية.

- يمكن تحميل تطبيق «125-HCWW» من خلال الضغط هنا ثم اتباع الخطوات التالية: إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة، واختيار الشركة التابع لها، وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة بالشخص، بعدها تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة».

طرق سداد فواتير استهلاك المياه من خلال شركة «فوري»

- ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري.

- اختَر شركة المياه التابع لها.

- أدخل رقم المشترك.

- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- ادفع واستلم الايصال.