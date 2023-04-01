خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم لشهر إبريل 2023.. «احسبها بنفسك»

مع بداية اليوم الأول من كل شهر، يبحث المواطنون عن دفع الالتزامات المالية المخصصة للخدمات الحكومية المقدمة لهم من كهرباء وماء وغاز وخلاف، وتتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير الخاصة بها؛ ومنها الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم لشهر إبريل 2023.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم لشهر إبريل 2023.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم لشهر إبريل 2023

وعن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم لشهر إبريل 2023، جاءت على النحو التالي:

- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنا.

- اختر قائمة خدماتنا.

- اختر من قائمة خدماتنا «احسب فاتورتك بنفسك».

- كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

- بعد ذلك تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم لشهر إبريل 2023 بالطريقة التقليدية

أما عن الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم لشهر إبريل 2023 بالطريقة التقليدية، يمكن للمشترك الاستعلام عنها من خلال الذهاب إلى مقر مكتب شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.