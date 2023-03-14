خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه «أون لاين» 2023.. احسبها بنفسك

كشفت الشركة القابضة لخدمات المياه والصرف الصحي عن إتاحة خدمة الاستعلام عن فواتير المياه أون لاين 2023، للتسهيل على المواطنين ومنع طوابير الازدحام، ومواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، وحساب الفاتورة بشكل دقيق.

تستعرض «الوطن» في خطوات مبسطة، الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين 2023، عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين 2023

وتأتي خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه «أون لاين» 2023 كما يلي:

- في البداية، يجب على المستخدم الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

- وفي الخطوة الثانية، يجب الضغط من خلال المستهلك على أيقونة على شكل آلة حاسبة باسم «احسب فاتورتك».

- الخطوة الثالثة، بعد ذلك تظهر الصفحة المخصصة للاستعلام عن فواتير المياه 2023، وبها العديد من الخانات التي يجب على المستخدم كتابة كافة البيانات المطلوبة داخلها، وتحديد نوع النشاط، سواء منزلي أو خدمي أو حكومي أو تجاري أو سياحي أو صناعي.

- الخطوة الرابعة، وضع القراءة الحالية لعداد المياه بشكل دقيق دون أي أخطاء حتى يمكن للمستخدم معرفة الاستهلاك بشكل صحيح.

- الخطوة الخامسة، عن طريق كتابة القراء السابقة لعداد المياه والتي تخص الشهر الماضي.

- الخطوة السادسة، إدخال عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه، وتوضيح حالة الصرف الصحي سواء مخدوم أم غير مخدوم.

- الخطوة السابعة، بعد ذلك تظهر فاتورة المياه 2023، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة - استهلاك الوحدة - تحديد الشريحة - سعر المتر - قيمة استهلاك المياه - الصرف الصحي- خدمات الجهاز التنظيمي - وفي النهاية يظهر «إجمالي الاستهلاك».