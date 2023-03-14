طرق سداد فاتورة استهلاك المياه عن شهر مارس 2023

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سداد قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر مارس 2023، لأصحاب العدادات التقليدية، موضحة أنّه يتم سداد فاتورة المياه عن شهر مارس 2023 من خلال تطبيق على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS، أو من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية.

رابط تحميل تطبيق 125 على الهاتف المحمول لسداد فاتورة استهلاك المياه مارس 2023

واشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الصفحة الرسمية، أنّه يمكن للمواطن تحميل تطبيق «125-HCWW» من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=hcww.orchtech.com.ebrd_live&hl=ar، باتباع الخطوات التالية.

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها.

- إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

طرق سداد فواتير استهلاك المياه عن شهر مارس 2023 بشركة «فوري»

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنّه يمكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري.

- اختَر شركة المياه التابع لها.

- أدخل رقم المشترك.

- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- ادفع واستلم الايصال.