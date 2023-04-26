«الوطن» ترصد استقبال المصريين العائدين من السودان في معبر أرقين

نقل كريم عثمان مراسل «الوطن» بمعبر أرقين الحدودي مع السودان، توافد الرعايا المصريين من السودان إلى مصر والعديد من الجنسيات المختلفة، بعد عودتهم.

«أرقين» أحد المعابر المصرية السودانية حديث الإنشاء، إذ دشنته الدولة المصرية منذ نحو 8 سنوات لدعم التجارة المصرية السودانية وتسهيل عبور المصريين والسودانيين بين مصر والسودان.

المعبر شهد عودة عدد كبير من المصريين

وشهد المعبر عودة عدد كبير من الرعايا المصريين بالسودان، إذ عاد نحو 134 طالبا مصريا لأرض الوطن عبر معبر أرقين، ونحو 334 مصريا عبر المعبر، ونحو 904 مواطنين عبر الطيران المدني أمس.

الجميع في المعبر يعمل على قدم وساق

ويمتلئ المعبر بالأتوبيسات التي تقل المصريين من السودان للمعبر، والجميع في المعبر يعمل على قدم وساق، ووزارة الخارجية تتواصل مع القنصليات المصرية بالسودان كي تعيد الرعايا المصريين بالسودان خصوصا قنصلية أم درمان وميت حلفا.