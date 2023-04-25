«القاهرة الإخبارية»: معبر أرقين نافذة الأمل للسودانيين لتجاوز أصوات الرصاص

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن معبر «أرقين» البري في الجانب المصري من الحدود المشتركة مع السودان، تحت عنوان «معبر أرقين.. نافذة الأمل للسودانيين لتجاوز أصوات الرصاص».

وجاء في التقرير: «نافذة أمل تُفتح للسودانيين على أمل أن يتجاوزوا أصوات الرصاص التي ظلت على مدار أكثر من 10 أيام متتالية تصم الآذان، يدرك الكهول والشيوخ معا أن هذه أزمة قد يتحدد معها مصير السودان الباحث أصلًا عن مستقبل، بعدما أنهكته الاضطرابات والصراعات عبر التاريخ، لكن ماذا عن الأطفال الذين شق الرصاص أسماعهم؟، وكان دوي الانفجار عائقا أمام نوم متصل كانوا جديرين به».

وواصل التقرير: «قد تبقى هذه الذكريات في أذهانهم، قد تبقى طويلا، لكنها برغم كل ذلك ستصطحب مع الذكريات التي كانت هنا، حيث الدفء الذي فتشوا عنه طويلا، ومع ساعات مرت طويلة تلك الرحلة التي ظلت محفوفة بالمخاطر طوال مدة الانتقال من ولاية الخرطوم إلى معبر أرقين البري في الجانب المصري من الحدود المشتركة بين الدولتين، هنا العودة للطفولة في صورتها الأولية، ستجد رضيعا يتجول بأبصاره فوق كتف أمه مستئنسا بحركة آمنة لمن حوله».

وتابع: «ستجد صبيا يسير في ركب أسرته لعله على ضآلة جسده يقدم يد العون لهم، هنا المصريون والسودانيون ومن كل الجنسيات وفدوا إلى الوجهة التي وجدوها مثالية، فالمصريون يهرعون إلى أرضهم وكفى بها وطنا وحصنا وملجأ».