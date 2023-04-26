سفير مصر بباريس يفوز بجائزة «سفير العام في فرنسا»

حصل السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس ومندوبها لدى منظمة اليونسكو، على جائزة «سفير العام في فرنسا» من قبل منظمة Croissance PEACE، المعنية بتعزيز التعاون بين فرنسا وإفريقيا، وذلك خلال مؤتمر بعنوان «مستقبلنا المشترك مع إفريقيا»، عُقد بمقر البرلمان الفرنسي بحضور نواب فرنسيين وسفراء عرب وأفارقة، فضلاً عن وزراء ومسؤولين أفارقة.

جهود حثيثة في دعم العلاقات بين مصر وأفريقيا والعالم العربي مع فرنسا

وقال رئيس المنظمة لودوفيك ايمانولي، في كلمة بهذه المناسبة، إن تكريم السفير علاء يوسف، يأتي تقديراً لجهوده الحثيثة في دعم العلاقات بين مصر وأفريقيا والعالم العربي من جهة وفرنسا من جهة أخرى، معرباً عن سعادته بمنح جائزة العام لسفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، ولافتاً إلى الدور البناء الذي تضطلع به مصر كشريك موثوق وله إسهام واضح في دعم الجهود التنموية في إفريقيا.

من جانبه، أعرب السفير علاء يوسف، عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة التي تعكس تقديراً لدور مصر الرائد في مساندة الدول الأفريقية، مؤكداً اعتزاز مصر ببعدها الأفريقي، وحرصها على تقديم كل عون ممكن لدعم أشقائها الأفارقة في جميع المجالات.

وأضاف أن مصر تسعى دائماً إلى إبراز صوت الدول الأفريقية في جميع المحافل الدولية والدفاع عن مصالحها، وهو ما تحرص عليه خلال رئاستها لمؤتمر «COP 27».

وأشار السفير علاء يوسف، إلى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ شهر فبراير الماضي، رئاسة اللجنة التوجيهية لمنظمة النيباد، وأن تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي يقع ضمن أولويات الرئاسة المصرية للنيباد.

أهمية نقل التكنولوجيا والخبرة للقطاع الزراعي بإفريقيا

واستعرض السفير علاء يوسف، خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر، والتي تناولت أهمية نقل التكنولوجيا والخبرة إلى القطاع الزراعي بإفريقيا، الجهود المصرية لمساندة الدول الأفريقية في هذا المجال من خلال تقديم الدورات التدريبة ونقل الخبرات وإقامة المشروعات المشتركة، فضلاً عن إطلاق مبادرات دولية لتعزيز صمود القطاع الزراعي الأفريقي أمام التغيرات المناخية.

وتجدر الاشارة إلى أن Croissance PEACE هي منظمة فرنسية غير حكومية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية متعددة الأطراف بين إفريقيا وأوروبا، ومساعدة البلدان الأفريقية في تحقيق التنمية، كما تعمل في مجالات مختلفة من بينها الزراعة والبنية التحتية والصحة والسياحة.