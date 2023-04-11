سفير إسبانيا بالقاهرة يشيد بمحمد صلاح وعمق العلاقة مع مصر

أكد سفير إسبانيا في جمهورية مصر العربية، البارو إيرانثو جوتييريث، أن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا تزال هناك إمكانية لتطويرها بشكل أكبر، لا سيما في المجال الاقتصادي، وسط إشادته بنجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال حفل الإفطار الذي أقامه اليوم الثلاثاء لعدد من الصحفيين.

وأضاف أن زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة في السنوات الأخيرة حيث قام الرئيس السيسي بزيارة إلى إسبانيا 2015 ورئيس الحكومة بدرو سانشيث إلى القاهرة في ديسمبر 2021 عززت من التطبيق العملي لمعاهدة الصداقة والتعاون الموقعة عام 2010.

وقال إنه ومن منطلق تأكيد الرغبة المشتركة في مواصلة العمل على الحوار السياسي، زارت وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا جونزاليس لايا مصر في أكتوبر 2020 وسافر وزير الخارجية سامح شكري إلى مدريد في أبريل 2022. وفي الآونة الأخيرة ، سافرت وزيرة الدولة للتجارة، زيانا منديز، إلى القاهرة في نهاية سبتمبر 2022 للمشاركة في مؤتمرات الشراكة متعددة الأطراف التي نظمتها هيئة الصادرات والاستثمار الإسبانية ICEX والتقت وزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط.

وأضاف أن هناك أوجه تكامل واضحة بين بلدينا، وتظهر الأرقام التجارية على مدى العامين الماضيين ارتفاعًا واضحًا، وهو دليل على تمتع علاقتنا الثنائية بصحة جيدة.

وفد إسباني رسمي في قمة المناخ بشرم الشيخ

وأشار إلى أنه في نوفمبر الماضي قام وفد رسمي كبير برئاسة رئيس الحكومة بدرو سانشيث بزيارة إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ (COP-27).

وأوضح أن إسبانيا احتلت المرتبة الثانية بالنسبة للواردات المصرية خلال عام 2022، كما شهدت التجارة الثنائية بين إسبانيا ومصر نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، وبلغ التبادل التجاري بين بلدينا عام 2022، بقيمة إجمالية تقدر بـ4 مليارات و500 مليون يورو.

وانخفضت الصادرات الإسبانية إلى مصر العام الماضي (مليار و569 مليون يورو) بنسبة 1.5%، بينما زادت الواردات من إسبانيا (2 مليارين و 930 مليون يورو) بنسبة 146%.

وقال السفير إن إسبانيا باتت العميل الثاني لمصر في عام 2022، حيث قفزت من المركز السابع الذي احتلته في عام 2021، نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال المصري إلى إسبانيا، في سياق التنويع الإسباني للإمدادات وزيادة أكبر في المعروض من مصر بفضل إعادة افتتاح محطة تسييل الغاز بدمياط عام 2021 (التي بنتها شركة يونيون فينوسا الإسبانية).

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، على قائمة أكبر الموردين لمصر احتلت إسبانيا المركز الخامس عشر عام 2022 وشملت قائمة صادراتها إلى مصر بشكل رئيسي: الآلات والأجهزة الميكانيكية والمركبات والجرارات والأجهزة والمواد الكهربائية والنحاس ومصنوعات، بينما استوردت إسبانيا من مصر في نفس الفترة: وقود وزيوت معدنية ومواد بلاستيكية ومصنوعاتها والحديد والصلب والأسمدة والملابس المشغولة.

وأضاف السفير الإسباني أنه وفقا لأحدث بيانات سجل الاستثمارات التابع لوزارة الدولة للتجارة، يقدر حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر بـ809 ملايين يورو.. فمنذ عام 1998، أبرمت إسبانيا بروتوكولا ماليا لتمويل مشروعات الشركات الإسبانية مع الإدارة المصرية. خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، تم التوقيع على إعلان مشترك بشأن التمويل، أتاحت إسبانيا بموجبه لمصر ما يصل إلى 400 مليون يورو في شكل تمويل ثنائي بشروط ميسرة.

وأشار إلى أنه من أبرز المشروعات التي تم تمويلها مؤخرا من الجانبين المصري والإسباني تشييد شركة جاميسا لمزرعة رياح خليج جبل الزيت بطاقة 120 ميجاوات، بقيمة 119.2 مليون يورو، وحماية وإنارة بعض المواقع الأثرية بتكلفة بلغت 30 مليون يورو، وإعادة تأهيل 23 قطارا بالخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، وجار التنفيذ من قبل شركة الإنشاءات المعاونة للسكك الحديدية (CAF) بتكلفة 158.9 مليون يورو، وتوقيع عقد بين شركة تالجو وسكك حديد مصر في أغسطس 2022 للحصول على 7 قطارات نوم جديدة شاملة الصيانة لمدة 15 عاما بقيمة 200 مليون يورو.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثقافية والعلمية لفت إلى وجود 12 بعثة أثرية، و20 قسما لتعليم اللغة الإسبانية وفرعين لمعهد ثربانتيس، مؤكدا أن إسبانيا ومصر تتشاركان إرثاً تاريخياً وحضارياً استثنائياً، ساهم في العديد من أوجه التبادل الثقافي على مر القرون.

وتابع "نحن نفخر بأنفسنا في إسبانيا بسبب التراث العربي والإسلامي الغني الذي يزوره المسافرون المصريون والمسافرون من جميع أنحاء العالم بانتظام ويستمتعون به. في الوقت نفسه، يجذب التراث التاريخي والثقافي المصري غير العادي المزيد والمزيد من الإسبان وهو أرض خصبة جدًا للعلاقات الثقافية بين بلدينا".

وقال إن مصر وإسبانيا ترتبطان بتعاون "ممتاز" في مختلف المجالات: اللغة الإسبانية وعلم المصريات والفنون المسرحية، وخاصة فن الفلامنكو والفن الدرامي.

وأشار إلى أن إسبانيا تشارك بانتظام في الأحداث الثقافية المختلفة مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومهرجان القاهرة للجاز، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط، ومهرجانات مسرح الإسكندرية وقنا - الأقصر، ومهرجان المسرح الصغير بالقاهرة. والإسكندرية ، معارض للفن المعاصر ، مثل Art D´Egypte، من بين العديد من الفعاليات الأخرى.. كما يبذل معهد سربانتيس بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، اللذين استعادا بالفعل مستوى النشاط الأكاديمي الذي كانا عليه قبل جائحة كورونا، جهودًا كبيرة للترويج لبرامج دبلوما تعليم اللغة الإسبانية للأجانب (DELE) كوسيلة لتعزيز الوصول إلى الجامعات الإسبانية والأيبيروأمريكية.

ويتلقى أكثر من 6000 دارس للغة الإسبانية دورات التعليم العالي في 20 جامعة مصرية حكومية وخاصة. ازداد عدد أقسام اللغة الإسبانية في الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة ويتجاوز بالفعل 20 قسمًا. كل هذا يمثل زيادة كبيرة في عدد معلمي اللغة الإسبانية وما يترتب على ذلك من تأهيل خاص.

وأشار إلى أنه لدى إسبانيا 12 بعثة أثرية في مواقع مصرية مختلفة مثل سقارة والأقصر وأسوان ووادي الجمال وفي وسط البلاد. يقومون بعمل علمي في بعثات سنوية تستمر لمدة شهر. كما يعمل وجودها على تقديم دورات تدريبية لمسؤولي وزارة الآثار والسياحة (عقدت آخرها في أسوان في ديسمبر 2022 ، عن الأنظمة المتحفية، وفي القاهرة في فبراير 2023 حول التسويق والإدارة الثقافية).

ولفت إلى أن العديد من المتاحف المصرية تعرض نتائج الحفريات الإسبانية: متحف الأقصر الأثري، وبعثة جحوتي والوزير أمنحوتب هوي، ومتحف النوبة بأسوان، بعثة قبة الهوى.

وأكد أن الرياضة تعتبر أيضًا جزءًا مهمًا من ثقافاتنا ولهذا السبب من الضروري التأكيد على الاستقبال الكبير الذي حظي به نشر الأحداث الرياضية الإسبانية في مصر. كرة القدم هي بلا شك الرياضة الأكثر متابعة من قبل الجمهور المصري، وهو عامل يساهم بشكل كبير في زيادة الوعي بإسبانيا في مصر، وأشاد السفير الإسباني باللاعب العالمي المصري محمد صلاح.

وقال إن السياحة في مصر تتعافى تدريجيا، وعلى الرغم من غزو أوكرانيا، استقبلت البلاد في عام 2022 حوالي 12 مليون سائح، ويرجع جزء كبير من هذا الانتعاش إلى السياحة الإسبانية، التي نمت بشكل مطرد لتصل إلى رقم 180 ألف سائح في عام 2022.

وأضاف أن وزير السياحة المصري شارك في الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للسياحة والسفر الإسباني ( FITUR) هذا العام والتقى بوزيرة الدولة روزانا موريللو. الهدف هو مضاعفة عدد الزوار الإسبان إلى مصر في عام 2023، وهو ما سيساهم فيه الافتتاح المرتقب لرحلات طيران إضافية من مدريد إلى القاهرة والأقصر.

ومن جانب آخر.. أوضح أنه بالنسبة لإسبانيا، تحظى مصر بمكانة متقدمة في مجالات التعاون، وفقًا للخطة الرئيسية الخامسة للتعاون. الهدف الاستراتيجي العالمي هو المساهمة في زيادة قدرات الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني، من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة.

وأشار إلى أن المساواة بين الجنسين تعد هي إحدى السمات المميزة للتعاون الإسباني في مصر، مما يسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للمرأة وتعزز الحماية الاجتماعية.

وقال إن الحكومة الإسبانية أعلنت عن مضاعفة أموال التعاون الدولي في عام 2023، وبالتالي من المتوقع زيادة الميزانية الثنائية مع مصر.. بلغ الحجم الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة في الفترة الماضية 2015-2021 ما يقرب من 50 مليون يورو.. كنا نحدد خطة البرامج الجديدة على أربعة مجالات عمل: مكافحة الفقر، المساواة بين الجنسين، التحول البيئي العادل والاقتصاد الأخضر والهجرة.

وأكد السفير أن الوكالة الإسبانية الدولية للتعاون من أجل التنمية تنفذ في الوقت الراهن 21 مشروعاً تبلغ قيمة ميزانيتها الإجمالية 11 مليون يورو، تشمل قطاعات المساواة بين الجنسين، المياه، التأهيل والتوظيف، الحوكمة الديمقراطية والتعزيز المؤسسي والتعاون الثقافي.