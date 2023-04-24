بطريرك الأقباط الكاثوليك والزائر الرسولي بأوروبا يلتقيان سفير مصر بقبرص

التقى اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، وبرفقتهما حسني برذي، ممثل الجالية المصرية بقبرص، وعمر حمزة، السفير المصري بقبرص، وبرفقته المستشار محمد رؤوف، وذلك بمقر السفارة المصرية، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.

مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في لقاءات سينودس الشرق الأوسط

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الكنيسة الكاثوليكية في مصر برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، في لقاءات سينودس الشرق الأوسط، تحت شعار كنيسة الشرق الأوسط متجزرة في الرجاء، التي أقيمت في الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري بقبرص.

تميز اللقاء بحفاوة الاستقبال، وتبادل الحديث حول العلاقة الطيبة منذ القدم بين مصر وقبرص، ووضع الجالية المصرية بقبرص، وما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، وترابط أبنائها ومسيرة التنمية وبناء تاريخ مصر الحديث.

خدمات الكنيسة الكاثوليكية

وأكد السفير كامل، الاستعداد من أجل رعاية الجالية المصرية بقبرص، وجميع الخدمات القنصلية.

ومن جانبه، شكر بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، السفير المصري بقبرص، الذي قطع إجازته، ومعه معاونيه لحرصه على هذا اللقاء.

وعرض البطريرك ما تقدمه الكنيسة الكاثوليكية من خدمات سواء على مستوى التعليم، والصحة، والتنمية، والخدمات الاجتماعية لخدمة أبناء الوطن الحبيب.

في نهاية اللقاء، شكر السفير، البطريرك، والأنبا عمانوئيل على الزيارة، كما عبر عن سعادته وشكره لحفاوة الاستقبال بمقر السفارة بيت جميع المصريين بقبرص.