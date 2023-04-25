انطلاق فعاليات سباق الهجن في شمال سيناء غدا.. 800 جمل من عدة دول عربية

قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن احتفالات ذكرى تحرير سيناء متميزة هذا العام، وتشهد عدة افتتاحات بمشاركة 4 وزراء يزورون المحافظة غدا.

خطة تنمية شمال سيناء

وأكد محافظ شمال سيناء استمرار خطة التنمية التي تسير جنبا إلى جنب، بالإضافة إلى افتتاح عدد من الإنجازات التنموية في قرية الروضة غرب مدينة العريش ضمن احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء.

800 جمل تشارك في سباق الهجن

كما أعلن «شوشة» عن بدء فعاليات سباق الهجن غدا، على أن تستمر يومي الأربعاء والخميس، مشيرا إلى أن العام الحالي يشارك في سباق الهجن أكثر من 800 جمل من دول عربية بينها السعودية والسودان، بالإضافة إلى المحافظات المصرية بخلاف العام الماضي الذي شارك فيه 400 جمل فقط.

وأوضح محافظ شمال سيناء أنه سيكون هناك جوائز كثير ومبالغ مالية كبيرة للعشرة الأوائل الفائزين في السباق، بخلاف العام الماضي حيث تم تكريم 5 فائزين فقط، مؤكدا أن سباق الهجن سيكون عرسا رياضيا كبيرا يقام في منطقة الكيلو 17 غرب العريش.

وأضاف أن احتفالات تحرير سيناء في عدة أماكن بالمحافظة وليست مقتصرة على العريش فقط، وذلك في مدن بئر العبد والشيخ زويد وكذلك المدينة الشبابية وقصر ثقافة العريش

محمد منير يشارك في احتفالات ذكرى تحرير سيناء

وأعلن محافظ شمال سيناء مشاركة عدد من الفنانين والمطربين في الاحتفالات، بينهم محمد منير، موضحا أن الاحتفال هذا العام يمثل عرسا ديمقراطيا لأن التنمية بدأت تأخذ مسارها الصحيح في المحافظة بعد استقرار الأوضاع.