محافظ أسوان: تخصيص 4 قطارات للقادمين من السودان.. وتشكيل خلية أزمة لتقديم الدعم

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تشكيل خلية أزمة بغرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية في احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان الشقيق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخصيص 4 قطارات أسوان القاهرة

وأشار محافظ أسوان خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى المتابعة دقيقة بدقيقة لأي مستجدات للتدخل الفوري معها بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، والجهات الأمنية المختصة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر بتخصيص 4 قطارات متنوعة أسوان / القاهرة تشمل قطارات الـ vip، والإسباني والروسي من خلال توفير أماكن للحجز على درجات الحجز المختلفة لـ القادمين من السودان سواء من المصريين أو الأخوة السودانيين أو الجنسيات الأخرى.

سيارات لنقل القادمين من السودان إلى محطات السكة الحديد بأسوان

والتقى محافظ أسوان المهندس محمد الطويلة رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بهيئة السكك الحديدية والوفد المرافق له، حيث أعطى المحافظ توجيهاته بتوفير سيارات سرفيس لنقل الركاب القادمين من السودان بداية من موقف كركر الدولي وحتى المحطة الرئيسية للسكك الحديدية بمدينة أسوان من أجل تسهيل تحركهم ومنع استغلال شركات النقل البري لهم، مؤكداً على أنه تم التنسيق أيضاً مع رؤساء مصلحتي الجوازات والجمارك لتكثيف أعداد الموظفين المختصين بمعبر آرقين البري الدولي للتيسير على الوافدين عبر الحدود المصرية السودانية وإنهاء إجراءات الدخول في أسرع وقت ممكن.