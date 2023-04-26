تفاصيل مشاركة «عَلَم» و«سامية» في مهرجان شيكاغو للفيلم الفلسطيني

تشارك MAD Solutions بفيلمين من توزيعها ضمن فعاليات النسخة 22 من مهرجان شيكاغو للفيلم الفلسطيني، الذي تجري أحداثه في الفترة من 29 أبريل إلى 14 مايو، حيث يُعرض الفيلم الروائي الطويل عَلَم للمخرج فراس خوري يوم الأربعاء 3 مايو الساعة 6 مساءً، في مركز جين سيسكل السينمائي، كما يُعرض الفيلم القصير سامية للمخرج حمزة الخطيب يوم الجمعة 5 مايو الساعة 8 مساءً.

معلومات عن الفيلمين

عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري وسيرين خاص وصالح بكري ومحمد كراكي، وحصد 3 جوائز في أحدث دورات مهرجان القاهرة منها أفضل فيلم، وتدور أحداثه حول تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء، ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب.

سامية من تأليف وإخراج حمزة الخطيب، ومن بطولة حياة أبو سمرة في دور سامية، وإسحاق إلياس في دور زوجها، وسبق لإسحاق المشاركة في عدة أعمال مهمة منها مسلسلات messiah

وتدور أحداث الفيلم حول سامية، فنانة المسرح التعبيري الشابة والطموحة التي تتعرض لمرض سرطان الثدي وبعد خضوعها للعلاج الكيماوي تدخل في حالة نفسية سيئة تجعلها في عزلة عن الجميع ، بينما يحاول زوجها مساندتها ورفع معنوياتها وإخراجها من عزلتها باستخدام العلاج بالموسيقى التي تشكل جزء من شخصيتها الفنية والنفسية.