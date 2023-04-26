محمد رمضان يحتفل بتحقيق فيلم هارلي إيرادات 25 مليون جنيه في موسم العيد

احتفل الفنان محمد رمضان، مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق فيلم هارلي، 25 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر.

ونشر محمد رمضان البوستر الدعائي لفيلم هارلي، وعلق: «إيرادات مصر فقط أول خمس أيام عرض .. الحمد لله والشكر لله».

فيلم هارلي

فيلم هارلي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم: محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

مسلسل جعفر العمدة

وعرض للفنان محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة، خلال السباق الرمضاني 2023، وضم مجموعة كبيرة من النجوم؛ بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، وإخراج محمد سامي.