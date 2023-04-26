«هارلي» الأعلى إيرادا في مسيرة محمد رمضان السينمائية بـ26 مليون جنيه

نجح محمد رمضان في تصدر شباك التذاكر خلال موسم عيد الفطر السينمائي، من خلال فيلم «هارلي» ليعود إلى الصدارة بعد سنوات من الغياب، وحقق الفيلم على مدار 4 أيام إيرادات تجاوزت الـ 26.7 مليون جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وحقق فيلم هارلي في أول يوم بالسينمات 9.6 مليون جنيه، أما اليوم الثاني وصلت إيرادات الفيلم لـ 6.3 مليون جنيه، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثالث لتصل لـ 6.4 مليون جنيه، ومع اليوم الرابع حقق 4.4 مليون جنيه.

«آخر ديك في مصر» الأقل في مسيرة رمضان

ويقترب فيلم «هارلي» في أن يكون الفيلم الأعلى إيرادات في مسيرة محمد رمضان السينمائية، فلم يحقق فيلم «الديزل» سوى 24 مليون جنيه، في عام 2018، بينما وصلت إيرادات فيلم «آخر ديك في مصر» عام 2017، لـ 9 ملايين جنيه، وفي العام نفسه حقق فيلم «جواب اعتقال» إيرادات بلغت 16.4 مليون جنيه، أما فيلم «شد أجزاء» حقق 22 مليون جنيه في عام 2015.

في عام 2014، حقق فيلم «واحد صعيدي» إيرادات بلغت 14.7 مليون جنيه، أما فيلم «قلب الأسد» فحقق في عام 2013 إيرادات وصلت 16.4 مليون جنيه، وفي 2012 تجاوزت إيرادات فيلم «عبده موته» حاجز الـ 22 مليون جنيه.