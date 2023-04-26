ناقد فني يشيد بفيلم 13 يوم: مثير للاهتمام وجدير بالمشاهدة

أشاد محمود عبدالشكور، الناقد الفني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بفيلم «يوم 13» وهو أول فيلم رعب مصري بتقنية 3D لأحمد داوود.

وكتب محمود عبدالشكور قائلًا: «عندي ملاحظات بالطبع، ولكن فيلم يوم13 تجربة مهمة وطموحة ومختلفة مش في حكاية استخدام تقنية البعد الثالث، ولكن في المحاولة الصعبة للمزج أو للجمع بين نوعين في مننتهى الصعوبة وفي وجود عناصر فنية وتقنية رفيعة المستوى».

واضاف عبدالشكور قائلًا: «ده اللي لفت نظري جدا مش البعد الثالث، ده فيلم مثير للاهتمام وجدير بالمشاهدة والكتابة والمناقشة كمان».

فيلم «يوم 13»

يذكر ان فيلم «يوم 13» يشارك فية مجموعة كبيرة من نجوم السينما منهم أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني وأروى جودة، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعود بعد غياب طويل عن بلدة ليستقر في بيت العائلة، ليكتشف أن البيت مسكونًا بالأشباح وتتوالى الأحداث في إطار من الرعب والإثارة.