أحمد داوود: سعيد بإيرادات فيلم «يوم 13».. وأفضّل العمل مع دينا الشربيني

أعرب أحمد داوود عن سعادته بطرح فيلم «يوم 13» بدور العرض، وأيضًا بالإيرادات التي حققها الفيلم خلال أيام عيد الفطر.

وقال أحمد داوود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تحمس لفيلم يوم 13 عندما بدأ في قراءة السيناريو، ولكن صعوبته تكمن في كونه أول فيلم «3d»، مشيرًا إلى أن الجمهور يمكنه رؤية الممثلين والأحداث مشوقة بالنسبة من خلال النظارات.

وأشار إلى أنه يحب دينا الشربيني سواء على المستوى الشخصي أو الفني وأن بينهما «كيميا كبيرة»، إذ أن «يوم 13» يعد العمل الرابع الذي يجمعهما سويا بعد «هيبتا ولعبة النسيان وجراند أوتيل»، لافتًا إلى أنهما يفضلون العمل معا.

أبطال فيلم يوم 13

يذكر أن فيلم «يوم 13» احتل المركز الثاني في الإيرادات، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ومن بينهم دينا الشربيني، شريف منير، مجدي كامل، نهال عنبر، أروى جودة، نسرين أمين، محمود حافظ، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أحمد زاهر، جيهان خليل ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويشارك في سباق أفلام العيد بخلاف «يوم 13» 6 أفلام، وهي «هارلي» لمحمد رمضان ومي عمر ومي كساب وأحمد داش، «بعد الشر» لعلي ربيع وميرنا نور الدين، «مغامرات كوكو» لشيرين رضا، و«ساعة إجابة» شريف سلامة، و«ابن الحاج أحمد» لشيكو، و«رمسيس باريس» لهيفاء وهبي.