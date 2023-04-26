استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح لاكتساب الوزن عبر قناة الناس

نصح الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، الراغبين في اكتساب وزن بسهولة، بمعرفة المشكلة الرئيسية أولا مثل عدم الإقبال على تناول الأطعمة المختلفة أو تناول الأطعمة مع عدم زيادة الوزن، «ممكن يكون عندهم مشكلة أو ديدان في البطن أو الغدة الدرقية مش مظبوطة، و80% من الناس المتضايقة عندها نحافة».

جبران: فيتامين «د» مهم للتخسيس

وأضاف «جبران» خلال استضافته ببرنامج «البيت»، والمذاع على قناة الناس، أنه يجب قياس معدل فيتامين «د» في الدم، وكذلك إجراء صورة دم كاملة، «لو فيتامين د مش مظبوط فحركة التخسيس أو معدل الحرق هيبوظ خالص، وبكده هيكون الشخص محتاج يظبط فيتامين د في جسمه، والأهم نشوف الحالة النفسية».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.