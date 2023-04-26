باحث شرعي عبر قناة الناس: السنة النبوية ملاصقة للقرآن ولا تنفك عنه

قال الدكتور أيمن عيد الحجار الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إنّ السنة النبوية الشريفة هي صِنو القرآن، أي أنها كأنها شيء ملاصق للقرآن لا يمكن أبدا أن ينفك عنه.

وأضاف الحجار خلال استضافته بقناة الناس: «لا يمكن أبدا أن أفهم القرآن الكريم إلا إذا كانت السنة بين يدي، وإذا كنت مطلعا على السنة النبوية أستطيع بقدر هذا الاطلاع وعلى شروحها أن أفهم أوامر القرآن الكريم وأستطيع فهم النواهي التي نهانا عنها النبي في القرآن».

وتابع، أن السنة النبوية وحي مصداقا لقوله تعالى «وما ينطق عن الهوى»، فالنبي لا يتكلم من عند نفسه، وجاء في القرآن الكريم أيضا «ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين»، وحاشاه أن يفعل النبي ذلك.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.