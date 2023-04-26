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داعية عبر قناة الناس: من يقولون إن السنة النبوية لم تكتب إلا في القرن الثاني مخطئون

كتب:

شريف سليمان
01:42 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
الدكتور أيمن عيد الحجار الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر

الدكتور أيمن عيد الحجار الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر

قال الدكتور أيمن عيد الحجار الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إنّ من يقولون إن البعض يخلط بين كتابة السنة النبوية وتدوينها وتصنيفها.

وأضاف الحجار خلال استضافته بقناة الناس، أن الذين يقولون إن السنة النبوية لم تكتب إلا في القرن الثاني مخطئون، فالسنة كُتبت في حياة النبي وكتبها الصحابة وتناقلوها ثم كانت هناك من عوامل حفظ السنة النبوية الحفظ في العقل والذهن، إذ كانت الكتابة جهدا شخصيا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لعدد كبير من الصحابة، وفي القرن الثاني بدأت فكرة التدوين الرسمي المؤسسي.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

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