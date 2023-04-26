داعية إسلامي يتحدث عن قصة شجرة سيدنا عيسى على قناة الناس (فيديو)

تحدث الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، عن قصة الشجرة التي قال عنها سيدنا عيسى إنه «لا يجلس تحتها بعدي إلا نبي»، إذ إنه بعد ما قاله سيدنا عيسى عليه السلام مر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم براهب يسمى نستورا وهو أحد علماء اليهود، وكان له صومعة تطل على إحدى الأشجار.

الشجرة كانت مزروعة منذ أيام سيدنا عيسى عليه السلام

وأوضح الداعية الإسلامي عبر برنامجه على فضائية قناة الناس، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما مر بهذا ووجد صومعته التي تطل على شجرة، استراح النبى تحتها، وكانت هي الشجرة المزروعة من أيام سيدنا عيسى عليه السلام.

وأوضح جبر أنه في أعقاب ذلك ومع علم الراهب نستورا بجلوس النبي أسفل تلك الشجرة فحينها أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قائلا له: «ظلت تلك الشجرة من سيدنا عيسى واستظليت تحتها يا محمد، ولذا فقد اتخذت من جوارها مسكنا لأني كنت أعلم بصدق ما قاله سيدنا عيسي من قبل».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.