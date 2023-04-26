باحث شرعي بالأزهر يوضح علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم عبر قناة الناس

نشرت قناة الناس فيديو للدكتور أيمن عيد الحجار الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، تحدث فيه عن علاقة السنة النبوية الشريفة بالقرآن الكريم ومدى اتساق كل منهما وتكملته للآخر.

وقال الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن السنة النبوية قد جاءت لتشرح وتبسط القرآن الكريم، إذ أن القرآن قد أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن القرآن لم يبين لنا عدد الصلوات، بينما بينتها السيرة النبوية العطرة.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.