بدء عرض «THE CHALLENGE» في مصر.. أول فيلم يُصور بالفضاء الخارجي

ينطلق اليوم الأربعاء، عرض الفيلم الروسي THE CHALLENGE، بدور العرض المصرية.

ويعد THE CHALLENGE أول فيلم سينمائي يجري تصويره في الفضاء الخارجي، وبالتحديد على متن المحطة الفضائية الدولية.

وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة جراحة تتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة لإنقاذ حياة رائد فضاء تعرض لإصابة خطيرة تمنعه من فرصة العودة إلى الأرض حيا، ولكن تواجه هذه المهمة العديد من التحديات نظرا لصعوبة إجراء العملية الجراحية لرائد الفضاء بسبب انعدام الجاذبية.

فيلم THE CHALLENGE

الفيلم الروسي THE CHALLENGE، من إخراج كليم شيبينكو وبطولة مجموعة من نجوم السينما الروسية منهم يوليا بيريسيلد، فلاديمير ماشكوف، ألكسندر بالويف وغيرهم، إضافة إلى مجموعة من رواد الفضاء الروس.

وتظهر مقاطع الفيديو الدعائية للفيلم أهم مشاهده والتي تقع في الفضاء ويظهر الممثلون وهم يطوفون في الفضاء بفعل انعدام الجاذبية الأرضية.