«رمسيس باريس» يحتل المركز الخامس في قائمة إيرادات أفلام العيد

احتل فيلم «رمسيس باريس» للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنانة هيفاء وهبي، المركز الخامس بقائمة إيرادات السينما المصرية محققا 300 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الأسبوع الأول في دور العرض السينمائي لـ 2.3 مليون جنيه.

وهو ما يعتبر تراجع للإيرادات التي حققها فيلم «رمسيس باريس»، الذي حقق إيرادات عن يوم الاثنين وصلت لـ 502 ألف جنيه، بينما بلغت إيرادات يوم الأحد 648 ألف جنيه، وحقق عن يوم السبت إيرادات بلغت 522 ألف جنيه، وحقق في أول أيام عيد الفطر 415 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية.

البرومو الدعائي لـ فيلم رمسيس باريس

تفاصيل فيلم «رمسيس باريس»

تدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» في إطار كوميدي حول عصابة تخطط لسرقة متحف اللوفر في باريس، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا بجانب هيفاء وهبي، وهم: محمد ثروت، محمد سلام، حمدي المرغني ومحمود حافظ، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.