أماكن سينما الشعب في المحافظات.. أفلام بأسعار مخفضة

تعرض «سينما الشعب»، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأفلام في المواسم المختلفة وتستمر منذ بداية عيد الفطر في عرض أفلام سباق العيد، بأسعار مخفضة للجمهور بـ 19 موقعًا ثقافيًا في 17 محافظة، وتجاوز إجمالي الإيرادات النصف مليون جنيه، وفقا لتصريحات صحفية للمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تذاكر بأسعار مخفضة للجمهور

وفي السطور التالية، نستعرض أماكن سينما الشعب في المحافظات المختلفة، وفقا لما ذكرته وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرة إلى أن العروض ستتواصل خلال الأيام المقبلة استكمالًا لموسم عيد الفطر بأسعار مخفضة للجمهور.

أماكن سينما الشعب

وتقدم الهيئة أفلام عيد الفطر بسينما الشعب في كل من:

قصر ثقافة الزقازيق

المركز الثقافي بكفر الشيخ

قصر ثقافة قنا

قصر ثقافة الأقصر

قصر ثقافة أسيوط

سينما هيبس بالوادي الجديد

قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

المركز الثقافي بطنطا

سينما السادات بالمنوفية

قصر ثقافة شبين الكوم

قصر ثقافة دمنهور

مسرح 23 يوليو بالمحلة

قصر السينما بجاردن سيتي

قصر ثقافة روض الفرج

قصر ثقافة شرم الشيخ

قصر ثقافة السويس

قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة العريش

قصر ثقافة الإسماعيلية

وتقام الحفلات في سينما الشعب المختلفة في العاشرة صباحا، 12 مساءً، 2 مساءً، 4 مساءً، 6 مساءً، 8 مساءً، 10 مساءً، 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة خلال العيد 40 جنيهًا لكل الحفلات.