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هاني شاكر لـ«الوطن»: انتهاء أزمة حفل البحرين

كتب:

بسمة شطا
06:39 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
هاني شاكر

هاني شاكر

كشفت نقابة المهن الموسيقية عن حل أزمة هاني شاكر في البحرين، وقالت النقابة في بيان منذ قليل: «متعهد الحفلات الهارب قام بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ المتبقي، وتعهد بسداد كل المستحقات المالية الواجب سدادها فور وصوله إلى القاهرة».

وتواصلت «الوطن» مع هاني شاكر، وأكد حل الأزمة، كاشفا عن أنه سيعود للقاهرة، غدا الخميس.

وأعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، تسوية الخلاف بين هاني شاكر ومنظم حفله بالبحرين، وذلك بعدما انتهت من التحقيقات.

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