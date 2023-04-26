هاني شاكر لـ«الوطن»: انتهاء أزمة حفل البحرين

كشفت نقابة المهن الموسيقية عن حل أزمة هاني شاكر في البحرين، وقالت النقابة في بيان منذ قليل: «متعهد الحفلات الهارب قام بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ المتبقي، وتعهد بسداد كل المستحقات المالية الواجب سدادها فور وصوله إلى القاهرة».

وتواصلت «الوطن» مع هاني شاكر، وأكد حل الأزمة، كاشفا عن أنه سيعود للقاهرة، غدا الخميس.

وأعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، تسوية الخلاف بين هاني شاكر ومنظم حفله بالبحرين، وذلك بعدما انتهت من التحقيقات.