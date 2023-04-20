تغريم عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه لصالح هاني شاكر بتهمة السب والقذف

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بتغريم الفنان عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه، وأصدرت حكمها في الجنحة رقم 406 لسنة 2023، لاتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية السابق، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

بلاغ الواقعة

تقدم الفنان هاني شاكر ببلاغ عن طريق محاميه ماجد الشربيني، وقدّمت النيابة العامة عباس أبو الحسن للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للمجني عليه هاني شاكر من خلال صفحته على فيسبوك وأيضا قيامه علانية بسب شاكر، وأكدت في حيثيات الحكم بأنّه قد استقر في عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم عباس أبو الحسن عباس لتلك الواقعة.

كما أكد في بيان صحفي أنّ الغرض من الدعوى ليس التعويض في حد ذاته، لأنه قرر أن يتبرع بما قد يحكم به القضاء إلى إحدى الجهات الخيرية، وإنّما الهدف هو إيقاف استغلال صفحات التواصل الاجتماعي.