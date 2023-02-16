حفل هاني شاكر اليوم.. أمير الغناء العربي وجنات يقدمان باقة من الأغنيات

تستقبل دار الأوبرا المصرية، حفل هاني شاكر اليوم، في إطار الاحتفالات بعيد الحب، ويقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغنيات التي طالما تميز بها أمير الغناء العربي، بخلاف عدد من الأغنيات القديمة والوطنية لنجوم زمن الفن الجميل أبرزهم عبدالحليم حافظ وشريفة فاضل، وذلك بقيادة المايسترو حمادة الموجي.

أغاني حفل هاني شاكر اليوم

وكان أمير الغناء العربي، قد أجرى خلال الأيام الماضية عدة بروفات بصحبة فرقته من داخل دار الأوبرا، استعدادًا لحفل هاني شاكر اليوم، وتضمنت البروفة عدد من الأغاني منها: «ماتهدديش بالانسحاب، بحبك يا غالي، معاك تحلو الدنيا، كده برضه يا قمر، دعوة فرح، ح نعيش، علي الضحكاية، وإنتِ لسه بتسألي».

جنات تقدم أغاني متنوعة في حفل هاني شاكر اليوم

وتشارك المطربة جنات، في حفل هاني شاكر اليوم، وتقدم باقة من أغنياتها منها: «حبيبي على نياته، الطفلة الصغيرة، اسمع كلامي، البادي أظلم، على فكرة، حب جامد، يا بختي بيه، وعيشني أكتر».

شروط حضور حفل هاني شاكر اليوم

ووضعت جمعية العاملين بدار الأوبرا المصرية المنظمة لحفل هاني شاكر اليوم، عدة شروط للجمهور منها: الالتزام بارتداء الكمامات، والخضوع لإجراء قياس الحرارة، والدخول من بوابة التعقيم، وارتداء الزي اللائق بالأوبرا والخاص بالحفلات، ممنوع التصوير، وممنوع اصطحاب الأطفال أقل من 7 سنوات.