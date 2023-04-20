تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني شاكر

أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حكمها في الجنحة رقم 406 لسنة 2023، بتغريم الفنان عباس أبو الحسن عشرين ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الأسبق، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هاني شاكر يحصل على حكم ضد أبو الحسن

كان هاني شاكر تقدم ببلاغ عن طريق محاميه ماجد الشربيني، وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة المتهم عباس أبو الحسن للمحاكمة، ووجهت إليه تهمة القذف علانية للمجني عليه عبر صفحته على فيسبوك، وسب «شاكر» علانية، بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار.

وأكدت في حيثيات الحكم، أنه استقر في عقيدتها ووجدانها، ثبوت ارتكاب المتهم عباس أبو الحسن عباس لتلك الواقعة.

هاني شاكر: الغرض من الدعوى ليس التعويض

وأكد نقيب الموسيقيين السابق، في بيان سابق له، أن الغرض من الدعوى ليس التعويض في حد ذاته، لأنه قرر أن يتبرع بما يحكم به من القضاء العادل إلى إحدى الجهات الخيرية، وإنما الهدف إيقاف الهوى الجامح عند كل من تسول له نفسه، استغلال صفحات التواصل الاجتماعي بما يخالف الأخلاق.