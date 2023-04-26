«إكسترا نيوز»: جمعية الهلال الأحمر تقدم خدماتها للعابرين من «أرقين»

أكد هشام عبد التواب موفد قناة «إكسترا نيوز» إلى معبر أرقين، أن جمعية الهلال الأحمر، تقدِّم مساعدات كثيرة داخل المعبر، وتسهيلات للعابرين حتى الخروج من المعبر.

معبر أرقين يستقبل جنسيات مختلفة

وأوضح أنه بحسب وزارة النقل السودانية، جرى إجلاء 10 آلاف مواطن سوداني استقبلهم معبر أرقين حتى الآن، ونحو 1200 سوداني في معبر قسطل.

ولفت إلى أن معبر أرقين يستقبل جنسيات مختلفة، إذ وصلت مجموعة من الصينيين قادمين من السودان، ومن ثم اتخذت السلطات المصرية التسهيلات اللازمة لنقلهم إلى وجهتهم التالية.

عملية إجلاء المغادرين للسودان كانت مُعقدة

وتابع بأن الهلال الأحمر والإسعاف المصري تعملان باستمرار، وتواصلان تقديم الخدمات الطبية للقادمين من السودان، لافتا إلى أن عملية إجلاء المغادرين للسودان كانت مُعقدة، وهناك عودة مُنسقة لعدد من الجاليات غير السودانية والأجانب.