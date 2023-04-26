وكيل أوقاف أسيوط: استئناف جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد الأسبوع المقبل

اجتمع الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية، معلنًا عن استئناف جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد ابتداءً من السبت الموافق 29 / 4 / 2023م.

الأنشطة الدعوية

وقال وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات له إن الأنشطة الدعوية تشمل «مجالس الإقراء – مجالس الإفتاء – الدروس المنهجية- دروس الواعظات – المنبر الثابت- مجلس الفقه – مجلس الحديث- مقارئ كبار القراء – مقارئ الجمهور - مقارئ الأئمة القراء – المقارئ النموذجية - مقارئ الواعظات»، فضلا عن التوسع في أنشطة البرنامج التثقيفي للطفل بالمساجد.

البرنامج التثقيفي للطفل

ونقل الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، تحيات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورؤساء القطاعات بديوان عام الوزارة تقديراً لجهودهم في الحفاظ علي المساجد وتنفيذ تعليمات الوزارة ولما بذلوه من جهود خلال شهر رمضان المبارك ونظرا للنجاح الباهر الذي حققه البرنامج التثقيفي للطفل ضرورة التوسع في البرنامج التثقيفي للطفل بالمساجد بحيث يشمل جميع القري والنجوع والمراكز والتشديد بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمساجد والمقار الإدارية، وذلك بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الأوقاف وتنبيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف سرعة تركيب لمبات الليد الموفرة للطاقة طبقا لأسلوب الصناعة والمعتمدة بجميع المساجد والمكاتب وفصل التيار الكهربائي فور الانتهاء من أداء الصلوات الخمس والتأكيد على تخفيض إضاءة المساجد بالكامل والاكتفاء بما يلزم لأداء الصلاة والتعاون التام مع المجالس والوحدات المحلية بالمحافظة بخصوص المرور على المساجد و الزوايا ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية؛ للتأكد من عدم وجود أي خلل يؤدى إلى اشتعال أو نشوب حرائق.