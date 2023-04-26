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«مياه أسيوط» تفتح ملفات الاشتراك بخدمة الصرف الصحي بقرى درنكة.. الأوراق المطلوبة

كتب:

حسن عبد النعيم
04:47 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس شركة مياه أسيوط

رئيس شركة مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بجوار دير السيدة العذراء بقرية درنكة ابتداءا من الأحد 30/4/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023  وذلك لفتح ملفات الاشتراك بخدمة الصرف الصحي لأهالي قرية درنكة ودرنكة الجديدة.

 3 محطات رفع صرف صحي 

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، والذي يشمل عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة التي تعمل على طاقة تصميمية 2500م3/ اليوم، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية والتي تعمل على طاقة تصميمية 3888م3/ اليوم )، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلو متر طولي خطوط الطرد، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية،  يستفيد منها أكثر من 8 آلاف نسمة فضلا عن 3 مليون زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.

الشروط المطلوبة للتوصيل

 وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسيوط والوادي الجديد، إلى أن الشركة  تخطو خطوات صائبة نحو تحقيق هدفها و هو  كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن وأن جميع المختصين بتقديم كافة الخدمات  فى انتظار عملائنا الكرام لفتح ملفات جديدة لخدمة الصرف الصحي التى سيتمتع بها المواطنين ولتوصيل الصرف الصحي يرجي إحضار تلك الأوراق، الموافقة التنظيمية أو صوره رخصة العقار، وصورة عقد ملكية وصورة بطاقة الرقم القومي.

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