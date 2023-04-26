مستشفى أسيوط يجري جراحة نادرة لمريضة مصابة بالسرطان.. الأولى من نوعها

نجح فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى أسيوط الجامعي، في إجراء أول جراحة من نوعها، لاستئصال ورم من عظمة الآلية ومفصل الحوض؛ لفتاة تبلغ من العمر الخامسة عشر مصابة بالسرطان، وتركيب مفصل صناعي كامل للحوض.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بالفريق الطبي؛ لنجاحه في إجراء العملية الجراحية الحرجة، والحفاظ على حياة المريضة، كما أشاد بكفاءة الفرق والكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط، مؤكدًا حرص الجامعة على رفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة بمستشفياتها، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أحسن مستوى، وتقليل قوائم الانتظار، والعناية بمرضى حالات الطوارئ، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية، ومكافحة العدوى.

إنقاذ حياة مريضة مصابة بالسرطان

من جهته، قال الدكتور علاء عطية عميد كلية طب أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنّ العملية الجراحية التي أُجريت كانت على جانب كبير من الخطورة، مبينًا أنه تم إجراء عملية إزالة للورم، واستئصال العظم المصاب بالسرطان، ونقل الجزء العلوي من عظمة الفخذ؛ لتحل محل عظمة الآلية.

وأشار الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أنّ مستشفيات جامعة أسيوط تعمل على تقديم الخدمات العلاجية بجميع مستشفياتها على أعلى مستوى، في اطار خطتها التطويرية، مشيراً إلى أن هذا النوع من العمليات يعد أحد ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية التي نفذتها إدارة الجامعة.

والطاقم الطبي الذي نجح في إجراء العملية الجراحية، يتميز بكفاءة طبية عالية، وضم فريقًا من تخصص وحدة الجراحات الميكروسكوبية برئاسة الدكتور طارق الجمال، والدكتور عمرو السيد، ووحدة المفاصل الصناعية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال النشار، والدكتور ياسر إمام خليفة ، وتحت إشراف قسم جراحة العظام بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور محمد الشرقاوي ، وبقيادة الدكتور عمرو السيد علي أستاذ جراحة العظام، والدكتور محمد مهران أستاذ جراحة العظام المساعد بجامعة أسيوط.

تفاصيل إجراء جراحة نادرة في مستشفى أسيوط الجامعي

وأوضح الدكتور عمرو السيد علي أستاذ جراحة العظام ، واستشاري الجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط، أنّ المريضة تبلغ من العمر 15 عامًا، وكانت تعاني من وجود ورم في عظمة الآلية ومفصل الحوض؛ مشيرًا إلى إجراء العملية الجراحية على مرحلتين في إطار زمني 3 شهور لتجنب البتر؛ حيث تم في المرحلة الأولي إزالة الورم من عظمة الآلية، ونقل الجزء العلوي من عظمة الفخذ لتحل محل عظمة الآلية.

تركيب مفصل صناعي

وأوضح الدكتور محمد مهران أستاذ جراحة العظام المساعد، واستشاري جراحات تغيير المفاصل الصناعية بجامعة أسيوط، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية، تم تركيب مفصل صناعي كامل ذو مواصفات خاصة للحوض، وذلك دون اللجوء لتثبيت المفصل لتجنب البتر لهذا الطرف؛ مشيرًا إلى نجاح العملية واستقرار الحالة الصحية للمريضة، وتمت متابعتها لحين عودتها لحركتها الطبيعية، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أنه جرى نشر العملية الجراحية عالميًا في مجلة علمية متخصصة للحالات الصعبة؛ بمساعدة الدكتور أحمد عادل خليفة مدرس جراحة العظام بكلية طب قنا- جامعة جنوب الوادي.